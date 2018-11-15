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Андре Виллаш-Боаш и Леонарду Жардим отказались возглавить "Фулхэм", и тогда клуб обратился к Раньери

По информации The Telegraph, лондонский "Фулхэм" предлагал пост главного тренере Андре Виллаш-Боашу и Леонарду Жардиму.

Однако оба специалиста отказались от этого предложение.

Напомним, что после увольнения Славиши Йокановича "Фулхэм" возглавил Клаудио Раньери.
Теги: Виллаш-Боаш Жардим Раньери Фулхэм
Сегодня, 11:58
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