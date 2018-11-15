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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Андре Виллаш-Боаш и Леонарду Жардим отказались возглавить "Фулхэм", и тогда клуб обратился к Раньери
По информации The Telegraph, лондонский "Фулхэм" предлагал пост главного тренере Андре Виллаш-Боашу и Леонарду Жардиму.
Однако оба специалиста отказались от этого предложение.
Напомним, что после увольнения Славиши Йокановича "Фулхэм" возглавил Клаудио Раньери.
Однако оба специалиста отказались от этого предложение.
Напомним, что после увольнения Славиши Йокановича "Фулхэм" возглавил Клаудио Раньери.
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