Джорджо Кьеллини: мы доминировали в матче с чемпионами Европы

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о матче со сборной Португалии (0:0) в Лиге наций."Мы двигаемся в правильном направлении, большую часть матча доминировали, создавали опасные моменты. Нужно было их реализовывать. Мы очень упорно работали, но в последние 30 минут чувствовали себя истощенными и начали рисковать. Мы не могли играть одинаково все время, потому что счет все еще был 0:0. Мы доминировали в матче с чемпионами Европы, а что касается забитых голов - мы это улучшим со временем", - цитирует Кьеллини Football Italia.