Скалони: Аргентине нужно исправить свои ошибки перед отборочными матчами в Южной Америке

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги товарищеского матча с Уругваем. Игра, прошедшая в понедельник в Тель-Авиве (Израиль), завершилась со счетом 2:2."Мы довольны результатом, у нас заложена хорошая база. Мне очень понравилось трио нападающих, они сыграли хорошо.Теперь нам нужно подумать о том, что мы сделали хорошо и что еще нужно исправить. Отборочные матчи в Южной Америке являются самыми сложными в мире", — цитирует Скалони пресс-служба сборной.