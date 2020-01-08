Фанат "Бенфики" пробежал голым по Лиссабону из-за перехода Вайгля

Болельщик "Бенфики" Дуарте Мендеш исполнил свое обещание и пробежался голым по Лиссабону. В декабре 2019 года Мендеш заявил, что если в ряды "орлов" переберется полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, он устроит забег без одежды.

Трансфер Вайгля в "Бенфику" был оформлен в самом начале года. Спустя несколько дней Мендеш опубликовал в твиттере видео забега на 1 км и написал "Сделано!". На фанате во время пробежки был шарф с эмблемой клуба, на спине написана фамилия Вайгля, а на ягодицах — игровой номер хавбека в "Бенфике" (28).Напомним, 24-летний хавбек заключил с лиссабонским клубом контракт до лета 2024 года. По информации СМИ, в договоре прописан пункт об отступных в размере 100 млн евро. "Орлы" заплатили "шмелям" за переход игрока 20 млн евро.