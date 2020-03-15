Канчельскис: чемпионат Узбекистана приостановлен на 3 недели из-за коронавируса

Экс-полузащитник киевского "Динамо", "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", сборных СССР и России, а ныне - главный тренер "Навбахора" сообщил в интервью корреспонденту Rusfootball.info, что чемпионат Узбекистана, начиная с 16 марта приостановлен на три недели.
Андрей Канчельскис на посту главного тренера
- Как оцениваете ситуацию с приостановкой чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии…

- У нас, в Узбекистане сейчас происходит тоже самое. Сегодня (15 марта – прим. ред.) был последний перед приостановкой тур. И почти на месяц чемпионат Узбекистана был приостановлен по тем-же причинам.

Что тут можно сказать? Нужно понимать, что здоровье людей превыше всего. Жизнь человека важнее любых мероприятий. И следовать вердикту, что выносит министерство здравоохранения. Чем быстрее и эффективнее удастся побороть этот вирус – тем раньше удастся продолжить чемпионаты.

Тем более, матчи без зрителей – это нечто для меня непонятное. Мы играем в футбол для зрителей. А при пустых трибунах получается совсем другая картина. Ощущение будто это – товарищеские игры. Интерес совсем другой. Другой накал.

Считаю: в этой ситуации нужно действовать сообща, чтобы как можно быстрее, простите за тавтологию – «убить этот коронавирус» (вирус по своей сути форма «не жизни» - прим. ред.), после чего продолжить работать и радовать болельщиков.


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Теги: Канчельскис Коронавирус
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