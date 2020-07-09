"Карпаты" исключили из УПЛ после того, как клуб не явился на два матча

Львовский клуб "Карпаты" исключили из украинской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба УАФ.

"Карпаты" не явились на матчи с "Мариуполем". Клуб из Львова пропустил календарный и перенесённый матчи УПЛ.



В результате "Карпатам" засчитали технические поражения. До конца сезона в оставшихся матчах команде из Львова будут засчитывать технические поражения.



"Карпаты" замыкали турнирную таблицу УПЛ, набрав всего 15 очков в 24 турах. Команда испытывала серьёзные финансовые проблемы.