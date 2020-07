В возрасте 19 лет не стало футболистки сборной Азербайджана

View this post on Instagram

Bir vaxtlar U-19 Milli komandam?z?n ?zv? olan v? x?st?liyil? ?laq?d?r futbolla v?dala?an Nino Gurgenidze bu gec? x?r??ng x?st?liyind?n v?fat edib... Ninonun Ail?sin? A Milli komandan?n ?zvl?rind?n h?znl? ba? sal??? veririk... Allah r?hm?t el?sin! ???