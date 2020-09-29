29-летний форвард попал в сферу интересов "Фенербахче". Турецкий клуб намерен взять в аренду Зе Луиша с обязательным выкупом за 6 млн евро.
Зе Луиш перешел в "Порту" из "Спартака" летом 2019 года за 11 млн евро.
В прошлом чемпионате Португалии Зе Луши в составе "Порту" провел 19 матчей и забил 7 мячей.
Источник: Fanatik
Бывший игрок "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Фенербахче"
Нападающий "Порту" Зе Луиш может сменить клуб.
Фото: ФК "Порту"
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