– Это очень большой удар по европейскому футболу. Во главе угла создания Суперлиги лежат не интересы болельщиков и развитие футбола, а только лишь денежный интерес клубов-создателей, – заявил Мещеряков в интервью для "Sport24".
Прошлой ночью о создании нового клубного турнира объявили "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Реал Мадрид", "Атлетико", "Милан", "Ювентус" и "Интер".
Суперлига может стартовать уже в августе 2021 года. В ней примут участие 15 клубов-основателей и пять команд, прошедших квалификацию по итогам прошедшего сезона. Участники будут разделены на две группы, из которых в плей-офф выйдет по четыре клуба.
Мещеряков – о Суперлиге: во главе угла лежат только деньги
Бывший председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал создание европейской Суперлиги.
Фото: "Известия"
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