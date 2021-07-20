"Оренбург меня удивил. Там все совсем по-другому. Например, ямы на дорогах. Мы сейчас с тобой сидим на самой окраине города Неймеген, но если ты посмотришь на мое здание, то оно хорошее, отделанное, вокруг все ухожено. В Голландии плюс-минус везде так – не бывает, чтобы было прямо плохо.
А в Оренбурге иначе – не так, как нормально для меня. Думаю, связано с тем, что есть люди, у которых очень много денег, а есть люди, у которых очень мало денег. В Голландии такого почти нет – государство дает деньги тем, у кого проблемы и у кого нет работы, помогает и уменьшает этот разрыв", – передаёт слова Калентьева Sports.ru.
Отметим, что разрыв между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных россиян один из самых высоких во всем мире. Разница составляет около 16 раз.
Лион Калентьев в нынешнее трансферное окно перешёл в клуб из четвертого по силе нидерландского футбольного дивизиона. Долгое время 20-россиянин играл за молодёжные команды роттердамского "Фейеноорда", однако закрепиться в составе местного гранда нападающему не удалось.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Калентьева в 25 тысяч евро, контракт с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2022 года.
Лион Калентьев – о жизни в Нидерландах и Оренбурге: в Европе нет такого разрыва между уровнем дохода людей
Российский нападающий Лион Калентьев, выступающий в Нидерландах, поделился впечатлениями от поездки в Оренбург.
Фото: инстаграм Лиона Калентьева
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