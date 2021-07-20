Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лион Калентьев – о жизни в Нидерландах и Оренбурге: в Европе нет такого разрыва между уровнем дохода людей

Российский нападающий Лион Калентьев, выступающий в Нидерландах, поделился впечатлениями от поездки в Оренбург.
Фото: инстаграм Лиона Калентьева
"Оренбург меня удивил. Там все совсем по-другому. Например, ямы на дорогах. Мы сейчас с тобой сидим на самой окраине города Неймеген, но если ты посмотришь на мое здание, то оно хорошее, отделанное, вокруг все ухожено. В Голландии плюс-минус везде так – не бывает, чтобы было прямо плохо.

А в Оренбурге иначе – не так, как нормально для меня. Думаю, связано с тем, что есть люди, у которых очень много денег, а есть люди, у которых очень мало денег. В Голландии такого почти нет – государство дает деньги тем, у кого проблемы и у кого нет работы, помогает и уменьшает этот разрыв", – передаёт слова Калентьева Sports.ru.

Отметим, что разрыв между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных россиян один из самых высоких во всем мире. Разница составляет около 16 раз.

Лион Калентьев в нынешнее трансферное окно перешёл в клуб из четвертого по силе нидерландского футбольного дивизиона. Долгое время 20-россиянин играл за молодёжные команды роттердамского "Фейеноорда", однако закрепиться в составе местного гранда нападающему не удалось.

Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Калентьева в 25 тысяч евро, контракт с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Калентьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Карпин назвал условие, при котором согласится возглавить сборную России
Лещенко выступил за назначение Бердыева на пост главного тренера сборной России
У РФС осталось три варианта на пост главного тренера сборной России - два россиянина и иностранец 4
Лион Калентьев – о жизни в Нидерландах и Оренбурге: в Европе нет такого разрыва между уровнем дохода людей 1
"Бавария" может арендовать у "Барселоны" Серхи Роберто с правом выкупа
Валуев - о возможном назначении Бердыева в сборную России: надо давать возможность работать нашим специалистам 3
Михаил Кержаков рассказал, что думал об уходе из "Зенита", когда вместо Манчини пришел Семак
Болельщики "Спартака" не смогут посетить матч с "Бенфикой" в Португалии
В "Спартаке" сообщили о переговорах с "Крыльями Советов" по Глушенкову 2
"Фиорентина" разгромила "Остермюнхен" в товарищеском матче. Кокорин вышел на замену после перерыва 2
"Когда отжимаешь у игрока половину зарплаты". "Рубин" высмеял информацию украинского журналиста
СМИ: капитан "Велеса" Майга, который получает российский паспорт, интересен "Краснодару"
"Алашкерт" Григоряна уступил "Шерифу" в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов
В Италии могут уменьшить число команд в Серии А и ввести плей-офф
СМИ: Глушенков хочет перейти в "Крылья Советов" 6
У гендиректора "Милана" диагностирован рак гортани
Источник: жена футбольного арбитра Безбородова избила 7-летнего сына Стаса Пьехи 18
Бородюк: слова Обухова в адрес "Торпедо" являются полным безобразием 4
Онопко: у "Спартака" хорошие шансы пройти "Бенфику" 8
Воспитанник "Зенита" Гасилин перешел в кипрский клуб
Источник: Шоу играл со сломанными ребрами в плей-офф Евро-2020 1
Агент Бернарда отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита"
Осинькин: Сергеев не играл в РПЛ, а в нашей команде примерно знает, как это будет
"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в Москве 4 августа 8
"Что-то нам давали, но мы же сдавали тесты". Денис Бояринцев - о допинге в "Торпедо" 1
Головин показал, как готовится к новому сезону в "Монако" (фото)
"Попался". Кержаков выложил фото с Акинфеевым 1
Матч "Крылья Советов" - "Ахмат" разрешено посетить 30% зрителям от вместимости арены
Канделаки: Бузова - безусловная звезда. От того, что произошло в эфире, выиграли все 27
Экс-полузащитник "Рубина" Давиташвили стал игроком тульского "Арсенала"
Все новости
-