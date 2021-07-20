Лион Калентьев – о жизни в Нидерландах и Оренбурге: в Европе нет такого разрыва между уровнем дохода людей

Российский нападающий Лион Калентьев, выступающий в Нидерландах, поделился впечатлениями от поездки в Оренбург.

Фото: инстаграм Лиона Калентьева