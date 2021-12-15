Дисквалификация Тихонова в Казахстане сокращена до года

Бывший наставник "Астаны" Андрей Тихонов сообщил, что его дисквалификация в Казахстане сокращена до года.

Фото: РИА Новости





Напомним, Казахстанская федерация футбола в октябре отстранила Тихонова от соревнований под эгидой организации из-за того, что экс-наставник "Астаны" увёл свою команду в подтрибунное помещение в игре 25-го тура чемпионата Казахстана с "Кайратом". Однако через некоторое время команда вернулась и матч продолжился.

— Мою дисквалификацию сократили до одного года. Люди не могут признать свою ошибку, ведь отмена дисквалификации будет говорить о том, что они ошиблись. Поэтому они уверенно сократили ее с двух лет до одного года, — цитирует Тихонова "Матч ТВ" Напомним, Казахстанская федерация футбола в октябре отстранила Тихонова от соревнований под эгидой организации из-за того, что экс-наставник "Астаны" увёл свою команду в подтрибунное помещение в игре 25-го тура чемпионата Казахстана с "Кайратом". Однако через некоторое время команда вернулась и матч продолжился.