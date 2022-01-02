Тренеры "Ференцвароша" прибыли в Венгрию для начала работы с командой

Тренерский штаб "Ференцвароша", возглавляемый Станиславом Черчесовым, прибыл в Венгрию, чтобы начать работу с командой.

Фото: UEFA / Contributor / Gettyimages.ru





Отметим, что "Ференцварош" является лидером чемпионата Венгрии. Команда набрала 35 очков в 16 матчах.



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В минувшем месяце "Ференцварош" объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды. В тренерский штаб венгерского клуба также вошли Гинтарас Стауче, Владимир Паников и Мирослав Ромащенко. Эти специалисты работали с Черчесовым в российской сборной. По данным источника, новые тренеры "Ференцвароша" прибыли в Венгрию для начала работы с командой.Отметим, что "Ференцварош" является лидером чемпионата Венгрии. Команда набрала 35 очков в 16 матчах.Источник: Матч ТВ