Видео разместил в своем инстаграме полузащитник "Шахтера" Давид Нерес. Он перебрался в донецкий клуб в январе из "Аякса" и еще не успел дебютировать за клуб. Кроме футболистов на видео также присутствуют их семьи с детьми.
Кроме Нереса на видео видно еще семь легионеров "Шахтера", а также двоих футболистов киевского "Динамо" - Карлоса де Пену и Витиньо.
Ранее сообщалось, что розыгрыш украинской Премьер-лиги приостановлен в связи с введением военного положения на Украине, связанным с военной спецоперацией российских войск. Дата возобновления чемпионата не называлась.
Легионеры "Шахтера" и киевского "Динамо" записали обращение к бразильским властям с просьбой вывезти их из Украины
Южноамериканские футболисты киевского "Динамо" и "Шахтера" записали видео, на котором просят бразильские власти помочь им с отъездом из Украины.
Фото: ФК "Шахтер"