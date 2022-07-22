Напомним, Денис Черышев покинул в мае "Валенсию". Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента.
"Пока не могу комментировать по Денису. Когда будет что-то ясное, тогда можно будет говорить. Он сейчас в Испании, поддерживает форму", - цитирует Черышева-старшего РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что Дмитрий Черышев возглавил андоррский клуб "Санта-Колома".
Черышев перешел в "Валенсию" в 2016 году на правах аренды из "Реала". а затем покинул команду летом. Через два года он вернулся в валенсийский клуб уже на правах аренды из "Вильярреала". В 2019 году "летучие мыши" выкупили права на россиянина.
Денис Черышев поддерживает форму в Испании
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, рассказал о будущем сына.
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