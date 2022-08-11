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Башкиров может подписать контракт с андоррской "Санта Коломой", которую возглавляет российский тренер

Российский тренер "Санта Коломы" из Андорры рассказал, что новичком клуба может стать Евгений Башкиров.
Фото: РПЛ
"Мы разговаривали с Женей, он мне набрал. Он действительно проявляет интерес. Есть определенные моменты, которые могут помешать переходу, но он сейчас раздумывает над нашим предложением. Насколько велика вероятность перехода? Все зависит от него", - цитирует Черышева "РБ Спорт".

Евгений Башкиров находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был польский "Заглембе", который расторг контракт с россиянином в апреле этого года. До этого Башкиров также выступал за "Рубин", "Крылья Советов" и "Томь". Он является воспитанником "Зенита".

Дмитрий Черышев возглавил "Санта Колому" в июле этого года.


Башкиров Черышев Д
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