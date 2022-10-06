– Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков "Ариса". Вообще другой уровень. Кокорин предельно мотивирован – переживает за результат даже на тренировках, – передает слова Сзоке "Sport24".
Александр Кокорин все еще принадлежит итальянской "Фиорентине", в которую перешел из московского "Спартака" зимой 2021 года. В самом конце августа ему удалось уехать на годичную аренду в кипрский "Арис", где он уже принял участие в четырех матчах, провел на поле в сумме 180 минут, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Одноклубник Кокорина: он на голову выше остальных игроков "Ариса". Вообще другой уровень
Словацкий полузащитник "Ариса" Юлиус Сзоке высказался по поводу игры своего нового партнера по клубу – Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"