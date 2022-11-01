"Проблема , на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны. Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди", - приводит слова Черчесова "СЭ".
Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол.
При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе, а единственный свой гол забил в дебютной встрече. Он пропустил 6 из 7 последних матчей своей команды, в двух последних даже не попадал в заявку.
Черчесов: лучшие матчи Дзюбы еще впереди
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о том, что мешает Артему Дзюбе заиграть в Турции.
Фото: РФС