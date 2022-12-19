Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Главный тренер "Ариса": будущее Кокорина в клубе будет обсуждаться ближе к весне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский прокомментировал будущее российского нападающего Александра Кокорина в команде.
Фото: arisfc.com
– Сейчас все мысли о ближайших матчах, о его восстановлении от микротравмы. Все будет обсуждаться ближе к весне. У Саши контракт до лета. Время у нас еще есть, – передает слова Шпилевского "РБ Спорт".

Напомним, что российский нападающий Александр Кокорин перешел в кипрский "Арис" летом 2022 года на правах годичной аренды из итальянской "Фиорентины", которой он принадлежит и по сей день. Александр перебрался в Италию в январе 2021 года из московского "Спартака" за четыре с половиной миллиона евро. В текущем сезоне за "Арис" Кокорин провел 10 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Сам Александр в интервью честно признавался в том, что ему комфортно жить и играть на Кипре, выступать за "Арис". Контракт Кокорина с итальянской "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.


Кокорин Арис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Газизов – о "Спартаке": надеюсь, буду меньше ошибаться с людьми, которые имеют деньги и власть
Агент вратаря Аргентины Мартинеса: Эмилиано хочет играть в ЛЧ. Серия А – почему нет?
Орлов: Паредес стал чемпионом мира, но он футбольный бандит. Его вообще надо было удалять
Г. Иванов: Месси вёл Аргентину к победам на ЧМ – это действительно сильнейший футболист мира
Джорджевич: "Локомотив" некрасиво поступил со мной – меня заставили уехать
Головин: финал ЧМ-2022? Великий матч, который войдет в историю мирового футбола
Manchester Evening News: "Вест Хэм" хочет арендовать Ван-Биссаку у "МЮ"
Журналист Ильёв: Мирзов покинул сбор, что происходит в "Химках" - известно одному дьяволу 3
Ребров: "Спартаку" важно сохранить темп, который команда набрала в конце года
Tuttosport: "Торино" предлагает новый контракт вратарю Милинковичу-Савичу
Орлов: Мбаппе одарен больше, чем Марадона. Но ему необходима футбольная эрудиция – умение делать то, что делает Месси 5
Альварес: в "Манчестер Сити" обсуждали, у кого лучшие шансы на ЧМ. Называли Португалию, Францию. А Пеп указал на меня
Главный тренер "Ариса": будущее Кокорина в клубе будет обсуждаться ближе к весне
Президент Аргентины – в адрес Путина: пусть радость, объединяющая нас со столькими народами мира, послужит примером 3
Дзанетти: Месси или Марадона? Мы должны просто радоваться тому, что лучшие игроки в истории – аргентинцы