Главный тренер "Ариса": будущее Кокорина в клубе будет обсуждаться ближе к весне

Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский прокомментировал будущее российского нападающего Александра Кокорина
в команде.
– Сейчас все мысли о ближайших матчах, о его восстановлении от микротравмы. Все будет обсуждаться ближе к весне. У Саши контракт до лета. Время у нас еще есть, – передает слова Шпилевского "РБ Спорт"
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Напомним, что российский нападающий Александр Кокорин
перешел в кипрский "Арис" летом 2022 года на правах годичной аренды из итальянской "Фиорентины", которой он принадлежит и по сей день. Александр перебрался в Италию в январе 2021 года из московского "Спартака
" за четыре с половиной миллиона евро. В текущем сезоне за "Арис" Кокорин провел 10 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Сам Александр в интервью честно признавался в том, что ему комфортно жить и играть на Кипре, выступать за "Арис". Контракт Кокорина с итальянской "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.