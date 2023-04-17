По информации источника, "Хапоэль" проявляет активный интерес к российскому защитнику, который сейчас играет за иерусалимский "Бейтар".
Действующий клуб Морозова хотел бы, чтобы футболист остался в команде на более долгий срок. Сейчас он выступает за "Бейтар" на правах аренды из словенского "Целе".
Морозову 28 лет, у него есть израильский паспорт. Футболист уехал из России в 2022 году. За "Бейтар" в текущем сезоне он сыграл восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
За "Хапоэль" выступает другой российский легионер - полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, являющийся воспитанником футбольного клуба "Краснодар".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Экс-игрок "Динамо" Морозов может перейти в израильский "Хапоэль"
Экс-игрок "Динамо" Григорий Морозов может стать футболистом израильского "Хапоэля" из Беэр-Шевы.
Фото: ФК "Уфа"