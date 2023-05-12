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Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Бьелса возглавит Уругвай

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Бывший главный тренер сборной Аргентины Марсело Бьелса займет пост наставника национальной команды Уругвая.
Фото: Getty Images
- Не хватает только подписи. Мы приглашаем человека, после которого у нас останется наследие, выходящее за рамки 90 минут матча, - заявил член уругвайской футбольно ассоциации Хорхе Казалес.

67-летний Бьелса был безработным с февраля 2022 года. Тогда специалист был уволен из английского "Лидса". За годы своей карьеры Бьелса успел поработать главным тренером сборных Аргентины и Чили. Также аргентинец работал с испанскими "Эспаньолом" и "Атлетиком", французскими "Марселем" и "Лиллем" и итальянским "Лацио". Со сборной Аргентины Бьелса выигрывал золото Олимпийских игр в 2004 году.

Источник: Associated Press


Бьелса Сборная Уругвая
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