Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Бьелса возглавит Уругвай

Бывший главный тренер сборной Аргентины Марсело Бьелса займет пост наставника национальной команды Уругвая.

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- Не хватает только подписи. Мы приглашаем человека, после которого у нас останется наследие, выходящее за рамки 90 минут матча, - заявил член уругвайской футбольно ассоциации Хорхе Казалес.



67-летний Бьелса был безработным с февраля 2022 года. Тогда специалист был уволен из английского "Лидса". За годы своей карьеры Бьелса успел поработать главным тренером сборных Аргентины и Чили. Также аргентинец работал с испанскими "Эспаньолом" и "Атлетиком", французскими "Марселем" и "Лиллем" и итальянским "Лацио". Со сборной Аргентины Бьелса выигрывал золото Олимпийских игр в 2004 году.



Источник: Associated Press