"Как я встретился с Месси? "Барселона" тогда проводила товарищеский матч в Вашингтоне. Была возможность у нас сходить на эту игру, подарить ему хоккейный свитер. На самом деле Месси — нормальный парень. Со всеми здоровается, общается. Видно, что он очень любит то, что делает", — сказал Овечкин.
36-летний Месси летом 2023 года подписал двухлетний контракт с клубом МЛС "Интер Майами". За новую команду аргентинский футболист в шести матчах забил девять голов и отдал результативную передачу. Месси уже вышел на единоличное третье место по голам за "Интер Майами". В декабре 2022 года спортсмен в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.
Источник: "Матч ТВ".
Овечкин — о знакомстве с Месси: нормальный парень. Очень любит то, что делает
Российский хоккеист Александр Овечкин вспомнил, как познакомился с аргентинским футболистом Лионелем Месси.
Фото: личный архив Александра Овечкина