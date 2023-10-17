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Александр Кержаков: обменялся футболками с Месси перерыве матча, потому что боялся, что кто-то другой заберет

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Бывший форвард "Севильи" Александр Кержаков рассказал, как он обменялся футболками с молодым Лионелем Месси.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
"Обменялся с Месси футболками не после матча, а уже в перерыве! Боялся, что кто-то другой заберет. Сейчас эта майка еще под 19-м номером находится у родителей. Мне уже тогда было понятно, что это будущая суперзвезда", — передает слова Кержакова "СЭ".

Александр Кержаков сыграл за "Севилью" 45 матчей. В них россиянин забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с испанской командой нападающий выиграл Кубок УЕФА, а также стал обладателем Кубка Испании.

Лионель Месси сыграл за "Барселону" 778 матчей. В них аргентинец забил 672 мяча. Вместе с каталонцами вингер стал четырехкратным победителем Лиги Чемпионов.


Кержаков А Месси Барселона Севилья
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