– 250 миллионов долларов за бой, — написал Конор в своих социальных сетях.
Отметим, что 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) был проведен большой вечер бокса. Гостями мероприятия стали Конор Макгрегор и Криштиану Роналду.
Напомним, Криштиану Роналду в настоящее время является игроком саудовского “Аль-Насра”. В 2023 году португалец забил 53 гола за клуб и сборную.
Макгрегор готов провести бой с Роналду за 250 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, за какую сумму он готов подраться с обладателем пяти “Золотых мячей” Криштиану Роналду.
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