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Макгрегор готов провести бой с Роналду за 250 млн долларов

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, за какую сумму он готов подраться с обладателем пяти “Золотых мячей” Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
– 250 миллионов долларов за бой, — написал Конор в своих социальных сетях.

Отметим, что 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) был проведен большой вечер бокса. Гостями мероприятия стали Конор Макгрегор и Криштиану Роналду.

Напомним, Криштиану Роналду в настоящее время является игроком саудовского “Аль-Насра”. В 2023 году португалец забил 53 гола за клуб и сборную.

Роналду Аль-Наср Макгрегор
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