"Это был период до пандемии. Был интерес от топ-клубов РПЛ. Но тогда у меня оставался еще один год по контракту с "Валенсией", мне было там комфортно, я не хотел менять Испанию на российский чемпионат", - приводит слова Черышева "РИА Новости".
Напомним, что Денис Черышев выступал за "Валенсию" с 2019 по 2022 год. Также российский полузащитник был игроком "Вильярреала", "Севильи" и мадридского "Реала". На данный момент Черышев выступает за "Венецию" в итальянской Серии Б. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9-ти матчах команды и не отличился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 700 тысяч евро, контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Черышев: мне было комфортно, я не хотел менять Испанию на российский чемпионат
Полузащитник "Венеции" Денис Черышев рассказал об интересе российских клубов к себе в период пандемии.
Фото: ФК "Венеция"