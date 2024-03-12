"Будет ли он готов к матчу с "Фиорентиной"? У него травма. Он не сыграет", - приводит слова агента "СЭ".
Отметим, что ранее нападающий Даниил Лесовой из-за повреждения пропустил матч 25-го тура чемпионата Израиля против "Маккаби" из Бней-Рейны.
Напомним, в первой встрече 1/8 финала Лиги Конференций "Маккаби" Хайфа на своем поле уступил "Фиорентине" со счетом 3:4. Команда Лесового упустила ничью в концовке матча, пропустив гол на пятой добавленной к основному времени игры минуте.
Лесовой из-за травмы пропустит ответный матч Лиги конференций с "Фиорентиной"
Агент вингера "Маккаби" из Хайфы Даниила Лесового Шахар Гринберг сообщил, что его клиент не сыграет в матче Лиги конференций против "Фиорентины".
Фото: ФК "Динамо"