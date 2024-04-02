- Для Азербайджана Лунёв - это топ из топов. Но его брали не для того, чтобы выиграть чемпионат. Были задачи и амбиции на более высокие достижения, поэтому клуб решил взять опытного вратаря для успеха в Европе. Он подходит именно для европейского уровня, - передаёт слова Медведева Metaratings.ru.
32-летний российский голкипер Андрей Лунёв в августе 2023 года подписал контракт с азербайджанским "Карабахом", за который провёл 27 матчей во всех турнирах (36 пропущенных голов, 8 "сухих" игр), в том числе 10 в Лиге Европы. С Лунёвым в составе "Карабах" впервые в национальной истории пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил прежнему клубу Андрея - леверкузенскому "Байеру" (2:2, 2:3).
Капитан "Карабаха": Лунёва брали не для того, чтобы выиграть чемпионат Азербайджана, а для успеха в Европе
Правый защитник и капитан азербайджанского "Карабаха" Максим Медведев высказал мнение о причинах приглашения в клуб российского голкипера Андрея Лунёва.
Фото: ФК "Зенит"