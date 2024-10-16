"Я думаю, что Станислав Саламович сможет показать свою состоятельность. У него все для этого есть, и опыт, и знания. Он работал и в клубах, и в национальных командах. Так что, уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. После 4-х сыгранных туров национальная команда Казахстана занимает последнее место в группе B-3 Лиги Наций с 1-м набранным очком и разницей мячей 0:8. В 5-м туре Казахстан сыграет на своем поле с Австрией.
Ранее Станислав Черчесов работал в сборной России, венгерском "Ференцвароше", польской "Легии", московском "Динамо", пермском "Амкаре" и московском "Динамо". Ранее стало известно, что российский специалист был оштрафован за шутку в адрес журналиста, произнесенную на пресс-конференции.
Колосков: уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове.
Фото: РФС