Салах принес Египту волевую победу в стартовом матче Кубка Африки

Сборная Египта успешно стартовала на Кубке африканских наций - 2025, одержав волевую победу над командой Зимбабве в матче первого тура группового этапа.

Фото: Сборная Египта

Встреча группы B прошла на стадионе "Стад Адрар Арена" в марокканском Агадире и завершилась со счетом 2:1 в пользу египтян.



Счет в игре открыли футболисты Зимбабве. На 20-й минуте нападающий Принс Дубе воспользовался своим моментом и вывел свою команду вперед. Египтяне сумели переломить ход встречи во втором тайме: на 64-й минуте Омар Мармуш точным ударом восстановил равенство.



Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте лидер сборной Египта Мохамед Салах забил победный мяч, принеся своей команде три очка на старте турнира.



Помимо Египта и Зимбабве, в группе B выступают сборные ЮАР и Анголы.