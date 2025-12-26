Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
НьюкаслНе начат

Салах вновь помог Египту одержать победу

Сборная Египта добилась второй победы на групповом этапе Кубка Африки - 2025.
Фото: сборная Египта
В матче второго тура квартета B египтяне одолели команду ЮАР со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече был забит перед перерывом. На 45-й минуте лидер сборной Египта Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти, принеся своей команде три очка.

Ранее, напомним, Египет обыграл Зимбабве (2:1), а Салах также отметился забитым голом. После двух сыгранных туров Египет набрал шесть очков и единолично возглавляет группу B.

ЮАР с тремя баллами располагается на второй позиции таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится