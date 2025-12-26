Салах вновь помог Египту одержать победу

Сборная Египта добилась второй победы на групповом этапе Кубка Африки - 2025.

Фото: сборная Египта

В матче второго тура квартета B египтяне одолели команду ЮАР со счетом 1:0.



Единственный мяч во встрече был забит перед перерывом. На 45-й минуте лидер сборной Египта Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти, принеся своей команде три очка.



Ранее, напомним, Египет обыграл Зимбабве (2:1), а Салах также отметился забитым голом. После двух сыгранных туров Египет набрал шесть очков и единолично возглавляет группу B.



ЮАР с тремя баллами располагается на второй позиции таблицы.