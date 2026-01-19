Матчи Скрыть

Стало известно, как Мане вернул сборную Сенегала на поле в финале Кубка Африки

Садио Мане стал одним из главных героев скандального финала Кубка африканских наций, в котором Сенегал обыграл Марокко.
Фото: Getty Images
Футболист эмоционально пытался убедить партнёров не срывать матч и вернуться на поле.

После спорного пенальти в ворота сенегальцев наставник национальной команды Пап Тьяв увёл команду с поля, однако позже именно Мане помог вернуть игроков обратно. В итоге Браим Диас пробил 11-метровый "паненкой" прямо в руки голкиперу Эдуарду Менди.

- Мы будем играть как мужчины! - передаёт слова Мане Footmercato.

Напомним, Сенегал в итоге взял верх со счётом 1:0 и стал победителем Кубка Африки.

