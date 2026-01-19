Тренер сборной Сенегала ушёл с пресс-конференции из-за марокканских журналистов

Наставник сборной Сенегала Пап Тьяв после финала Кубка африканских наций с Марокко оказался в центре недовольства со стороны местных журналистов.

Фото: Getty Images

Как сообщает Footmercato, представители марокканской прессы резко отреагировали на эпизод, когда наставник сенегальцев распорядился отправить часть игроков в раздевалку после назначения пенальти.



Отмечается, что на фоне напряжённой обстановки и претензий со стороны журналистов Тьяв решил не участвовать в послематчевой пресс-конференции и покинул зал, несмотря на продолжавшиеся вопросы и недовольные реплики.



Напомним, в концовке финала после спорного пенальти в ворота Сенегала команда временно ушла с поля, однако позже Садио Мане помог вернуть игроков. В итоге Сенегал выиграл матч со счётом 1:0.