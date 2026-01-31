Бензема покинет "Аль-Иттихад" этой зимой - назван претендент на форварда

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема, по всей видимости, близок к уходу из саудовского клуба уже в это трансферное окно.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил журналист Экрем Конур.



По данным источника, 38-летний француз может продолжить карьеру в Турции. Интерес к форварду проявляет "Бешикташ", который готов компенсировать "Аль-Иттихаду" порядка трёх миллионов евро за досрочное расторжение действующего контракта игрока.



Ранее в СМИ появлялась информация, что Бензема отказывался выходить на поле до тех пор, пока не будет решён вопрос с новым соглашением, что дополнительно осложнило его отношения с клубом.



Карим Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с 2023 года. За это время нападающий провёл 83 матча, отметившись 54 забитыми мячами и 17 результативными передачами.