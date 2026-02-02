Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
11:00
ВождовацНе начат
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат

Роналду отказался выходить на поле в ближайшем матче - источник

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду, по всей видимости, не примет участия в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда".
Фото: ФК "Аль-Наср"
Об этом сообщает издание A Bola. По информации источника, решение португальского форварда связано не с физическим состоянием, а с его недовольством взаимодействием государственного инвестиционного фонда с клубом. Именно этим объясняется отказ Роналду выходить на поле в предстоящей встрече.

Напомним, ранее схожий шаг предпринял Карим Бензема, который отказался выступать за "Аль-Иттихад", назвав условия нового контракта "унизительными".

