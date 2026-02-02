Роналду отказался выходить на поле в ближайшем матче - источник

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду , по всей видимости, не примет участия в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда".

Фото: ФК "Аль-Наср"

Об этом сообщает издание A Bola. По информации источника, решение португальского форварда связано не с физическим состоянием, а с его недовольством взаимодействием государственного инвестиционного фонда с клубом. Именно этим объясняется отказ Роналду выходить на поле в предстоящей встрече.



Напомним, ранее схожий шаг предпринял Карим Бензема, который отказался выступать за "Аль-Иттихад", назвав условия нового контракта "унизительными".