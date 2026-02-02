"Фенербахче" обсуждает обмен с участием Канте

Будущее полузащитника "Аль-Иттихада" Н’Голо Канте может быть связано с чемпионатом Турции.

Фото: Getty Images

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский хавбек находится в сфере интересов "Фенербахче".



Сообщается, что стороны обсуждают вариант обмена футболистами. Турецкий клуб заинтересован в приглашении Канте, тогда как "Аль-Иттихад" рассматривает возможность усиления атакующей линии за счёт марокканского нападающего "Фенербахче" Юссефа Эн-Несири.



По имеющимся данным, в саудовском клубе видят в Эн-Несири потенциальную замену Кариму Бензема. Французский форвард может окончательно покинуть "Аль-Иттихад" на фоне разногласий с руководством лиги по условиям контракта.