Роналду не попал в состав сборной Португалии на ближайшие товарищеские матчи

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не включён в состав сборной Португалии на товарищеские игры с командами Мексики и США.

Напомним, что форвард продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил уже две игры "Аль-Насра". Всего в текущем сезоне Роналду провёл за клуб 26 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 4 результативные передачи. 41-летний португалец планирует поехать на чемпионат мира 2026 года.



Матч сборных Португалии и Мексики пройдёт 29 марта, игра португальцев с США состоится 1 апреля.