Федерация футбола Румынии сообщает, что главный тренер сборной страны почувствовал себя плохо на тренировочном сборе. Специалист был доставлен в больницу на машине скорой помощи, на данный момент его состояние стабилизировалось.
Мирча Луческу являлся главным тренером петербургского "Зенита" с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые провели 41 матч, одержали 26 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
На данный момент 80-летний румынский специалист возглавляет сборную своей страны. Соглашение рассчитано до конца июля 2026 года.
Экс-тренера "Зенита" Луческу госпитализировали после потери сознания на тренировке
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу находится в больнице.
