По информации источника, Сергей Паршивлюк и Волкан Булут войдут в тренерский штаб Сандро Шварца в "Динамо".
Сандро Шварц являлся главным тренером московского клуба с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Булут являлся ассистентом немецкого специалиста в "Динамо", Паршивлюк выступал за клуб с 2019 по 2024 год.
Источник: "РБ Спорт"
Стало известно, кто войдет в штаб Шварца в "Динамо" - источник
Фото: ФК "Динамо"