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Модрич сравнялся с Месси по количеству матчей за сборную
Сегодня, 08:53
Для полузащитника Луки Модрича товарищеский матч со сборной Словении стал 198-м в составе национальной команды Хорватии.
Фото: Getty Images
По этому показателю Модрич сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси, который также имеет в своём активе 198 игр за сборную. Рекордсменом по количеству игр за национальную команду является нападающий
Криштиану Роналду
, проведший за сборную Португалии 227 встреч.
Лука Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. В 198 матчах он забил за команду 29 голов и отдал 31 ассист. Модрич является серебряным призёром чемпионата мира-2018 и Лиги наций УЕФА-2022/23, а также бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года.
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Лука Модрич
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Сборная Хорватии
Сборная Аргентины
Сборная Португалии
Опубликовал:
Максим Фомченков
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