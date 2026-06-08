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Модрич сравнялся с Месси по количеству матчей за сборную

Для полузащитника Луки Модрича товарищеский матч со сборной Словении стал 198-м в составе национальной команды Хорватии.
Фото: Getty Images
По этому показателю Модрич сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси, который также имеет в своём активе 198 игр за сборную. Рекордсменом по количеству игр за национальную команду является нападающий Криштиану Роналду, проведший за сборную Португалии 227 встреч.

Лука Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. В 198 матчах он забил за команду 29 голов и отдал 31 ассист. Модрич является серебряным призёром чемпионата мира-2018 и Лиги наций УЕФА-2022/23, а также бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года.

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