Стало известно, сколько процентов акций "Аль-Насра" получит Роналду

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Криштиану Роналду , по крайней мере в долгосрочной перспективе, гарантировал себе 25% акций "Аль-Насра", - передает слова Фиса Cabine Desportiva.

Криштиану Роналду выступает в составе "Аль-Насра" с начала января 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.Ранее в СМИ сообщали, что игрок получит 15% акций клуба из Саудовской Аравии.