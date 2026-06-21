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Стало известно, сколько процентов акций "Аль-Насра" получит Роналду

Консультант Саудовской лиги Бернд Фиса сообщил, сколько процентов акций "Аль-Насра" получит Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
"Криштиану Роналду, по крайней мере в долгосрочной перспективе, гарантировал себе 25% акций "Аль-Насра", - передает слова Фиса Cabine Desportiva.

Криштиану Роналду выступает в составе "Аль-Насра" с начала января 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее в СМИ сообщали, что игрок получит 15% акций клуба из Саудовской Аравии.

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