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Батраков выйдет в основе "Галатасарая" на матч чемпионата Турции

"Галатасарай" объявил стартовый состав на матч 7 тура турецкой Суперлиги.
Фото: Globl Look Press
Сегодня, 9 октября, "Галатасарай" сыграет с "Касымпашой" в седьмом туре Суперлиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Хозяева встречи объявили стартовый состав на предстоящую встречу: Чакыр, Санчес, Бардакджи, Якобс Торрейра, Сара, Акгюн, Леау, Гюль, Йылмаз, Батраков.

Напомним, что Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" летом текущего года и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах пять матчей и отметился одной голевой передачей.

После шести сыгранных туров "Галатасарай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 13 набранными очками в своем активе. "Касымпаша" располагается на восьмой строчке с 10 баллами.

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