Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
1 - 0 1 0
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
2 - 4 2 4
ЧелябинскЗавершен
Арсенал Тула
3 - 2 3 2
Спартак КостромаЗавершен

Роналду забил 980-й гол в карьере

Криштиану Роналду забил 980-й гол в профессиональной карьере.
Фото: Getty Images
41-летний нападающий "Аль-Насра" отличился на 23-й минуте матча восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Дирии".

На счету португальца теперь 834 мяча на клубном уровне и ещё 146 голов за национальную команду.

Ранее Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Форвард самостоятельно уехал из лагеря национальной команды после разногласий со специалистом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится