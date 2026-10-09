Роналду забил 980-й гол в карьере

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41-летний нападающий "Аль-Насра" отличился на 23-й минуте матча восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Дирии".



На счету португальца теперь 834 мяча на клубном уровне и ещё 146 голов за национальную команду.



Ранее Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Форвард самостоятельно уехал из лагеря национальной команды после разногласий со специалистом.