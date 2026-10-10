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Турецкий журналист - о Батракове: он хитрый и умный игрок

Турецкий журналист Онур Озкан поделился мнением об Алексее Батракове после первых матчей россиянина за "Галатасарай".
Фото: Getty Images
По его словам, полузащитник не относится к игрокам, которые постоянно выделяются эффектными действиями, однако компенсирует это качеством решений и пониманием игры.

- Батраков, возможно, не та яркая звезда, которую многие ожидают увидеть. Однако он хитрый и умный игрок. Таких высоко ценят в современном футболе.

Каждое его касание мяча выверено - в его игре нет места импровизации. Но как только он начнёт регулярно отмечаться результативными действиями, о нём напишут немало хвалебных статей, - написал Озкан в своих соцсетях.

Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" за 25 млн евро. В шести матчах за стамбульский клуб во всех турнирах он сделал две результативные передачи.

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