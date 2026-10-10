Турецкий журналист - о Батракове: он хитрый и умный игрок

- Батраков, возможно, не та яркая звезда, которую многие ожидают увидеть. Однако он хитрый и умный игрок. Таких высоко ценят в современном футболе.
Каждое его касание мяча выверено - в его игре нет места импровизации. Но как только он начнёт регулярно отмечаться результативными действиями, о нём напишут немало хвалебных статей, - написал Озкан в своих соцсетях.
Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" за 25 млн евро. В шести матчах за стамбульский клуб во всех турнирах он сделал две результативные передачи.