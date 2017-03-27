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Сборную Бельгии в матче с Россией поддержат 35 болельщиков

Сборную Бельгии на товарищеском матче с национальной командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков, заявил пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне.

Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион "Фишт" в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.

"Наших болельщиков на матче будет 35 человек. Большинство из них находятся здесь с воскресенья", - цитирует Корне [leech=http://rsport.ru]"Р-Спорт"[/leech.
Теги: Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 22:30
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чего её поддерживать? Она и сама справится.
Регистрация: 6.12.2014
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