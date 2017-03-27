Сборную Бельгии в матче с Россией поддержат 35 болельщиков

Сборную Бельгии на товарищеском матче с национальной командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков, заявил пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне.



Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион "Фишт" в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.



"Наших болельщиков на матче будет 35 человек. Большинство из них находятся здесь с воскресенья", - цитирует Корне [leech=http://rsport.ru]"Р-Спорт"[/leech.