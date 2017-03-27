Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
22:34
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (1)
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (1)
16:33
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
Сборную Бельгии в матче с Россией поддержат 35 болельщиков
Сборную Бельгии на товарищеском матче с национальной командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков, заявил пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне.
Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион "Фишт" в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.
"Наших болельщиков на матче будет 35 человек. Большинство из них находятся здесь с воскресенья", - цитирует Корне [leech=http://rsport.ru]"Р-Спорт"[/leech.
Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион "Фишт" в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.
"Наших болельщиков на матче будет 35 человек. Большинство из них находятся здесь с воскресенья", - цитирует Корне [leech=http://rsport.ru]"Р-Спорт"[/leech.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.