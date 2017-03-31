Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
12:41
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (64)
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (64)
11:21
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
11:00
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (6)
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (6)
4 апреля стартует программа обучения волонтеров КК-2017 и ЧМ-2018
4 апреля 2017 года в городах-организаторах Кубка Конфедераций FIFA 2017 – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани – стартует программа обучения волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении "Турнира чемпионов" и ЧМ-2018 в России, информирует Welcome2018.com.
В Москве торжественная церемония состоится в волонтерском центре Российского экономического университета им. Плеханова. Старт программе даст председатель Оргкомитета "Россия-2018", Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и посол Чемпионата мира Сергей Белоголовцев. С обращением к будущим волонтерам выступит футболист сборной России Александр Самедов. Также в мероприятии примут участие представители компании McDonalds и тренеры, которые будут обучать активистов работе и взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями.
Символическую жеребьевку для участников тренинга во всех городах проведут послы городов-организаторов ЧМ-2018 и известные спортсмены. Приветственная часть программы завершится красочным флешмобом, в котором примут участие все 300 участников тренинга.
После приветственной части волонтеры познакомятся с историей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира, узнают о стратегических целях этих событий, глобальных инициативах FIFA, ознакомятся с функциональными обязанностями и отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами. Всего в рамках программы пройдут обучение более 30 000 волонтеров.
В Москве торжественная церемония состоится в волонтерском центре Российского экономического университета им. Плеханова. Старт программе даст председатель Оргкомитета "Россия-2018", Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и посол Чемпионата мира Сергей Белоголовцев. С обращением к будущим волонтерам выступит футболист сборной России Александр Самедов. Также в мероприятии примут участие представители компании McDonalds и тренеры, которые будут обучать активистов работе и взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями.
Символическую жеребьевку для участников тренинга во всех городах проведут послы городов-организаторов ЧМ-2018 и известные спортсмены. Приветственная часть программы завершится красочным флешмобом, в котором примут участие все 300 участников тренинга.
После приветственной части волонтеры познакомятся с историей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира, узнают о стратегических целях этих событий, глобальных инициативах FIFA, ознакомятся с функциональными обязанностями и отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами. Всего в рамках программы пройдут обучение более 30 000 волонтеров.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.