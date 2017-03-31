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4 апреля стартует программа обучения волонтеров КК-2017 и ЧМ-2018

4 апреля 2017 года в городах-организаторах Кубка Конфедераций FIFA 2017 – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани – стартует программа обучения волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении "Турнира чемпионов" и ЧМ-2018 в России, информирует Welcome2018.com.

В Москве торжественная церемония состоится в волонтерском центре Российского экономического университета им. Плеханова. Старт программе даст председатель Оргкомитета "Россия-2018", Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и посол Чемпионата мира Сергей Белоголовцев. С обращением к будущим волонтерам выступит футболист сборной России Александр Самедов. Также в мероприятии примут участие представители компании McDonalds и тренеры, которые будут обучать активистов работе и взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями.

Символическую жеребьевку для участников тренинга во всех городах проведут послы городов-организаторов ЧМ-2018 и известные спортсмены. Приветственная часть программы завершится красочным флешмобом, в котором примут участие все 300 участников тренинга.

После приветственной части волонтеры познакомятся с историей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира, узнают о стратегических целях этих событий, глобальных инициативах FIFA, ознакомятся с функциональными обязанностями и отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами. Всего в рамках программы пройдут обучение более 30 000 волонтеров.
Сегодня, 18:02
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