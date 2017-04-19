Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену"

Глава МЧС России Владимир Пучков посетил с инспекционным визитом "Казань Арену", которая примет матчи Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира 2018.Глава министерства осмотрел силы и технику ведомства на площадке стадиона в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова. Пучков также провел совместное совещание рабочей группы правительственной комиссии и правительства Татарстана по вопросам обеспечения безопасности Кубка Конфедераций.