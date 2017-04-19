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Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену"

Глава МЧС России Владимир Пучков посетил с инспекционным визитом "Казань Арену", которая примет матчи Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира 2018.

Глава министерства осмотрел силы и технику ведомства на площадке стадиона в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова. Пучков также провел совместное совещание рабочей группы правительственной комиссии и правительства Татарстана по вопросам обеспечения безопасности Кубка Конфедераций.

welcome2018.com
Вчера, 23:19
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№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если начальник пытается "держать пальцы во всех кастрюлях" и, соответственно, не доверяет подчиненным, значит не может грамотно собрать свою команду, поставить им задачу и организовать их работу. Увольнять такого "начальничка" сразу нужно.
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: висмар рф 06 (Вчера, 23:25) #
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Приехал за доляной


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
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