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Игроки сборной Саудовской Аравии не почтили память жертв лондонского теракта

Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали выстраиваться в ряд во время минуты молчания, которая была объявлена перед выездным отборочным матчем чемпионата мира — 2018 с командой Австралии. Минута молчания была объявлена в честь жертв теракта, который недавно произошёл в Лондоне.

Серия нападений в столице Великобритании началась вечером 3 июня. Сначала стало известно, что микроавтобус в центре города наехал на людей на мосту. Позже появились сообщения, что примерно в это же время неподалёку от моста трое мужчин с ножами напали на оживлённый район, где люди отдыхали в заведениях. По данным полиции, в результате терактов погибли семь человек, ещё 48 получили ранения.

В итоге встреча завершилась победой сборной Австралии со счётом 3:2.

Игроки сборной Саудовской Аравии не почтили память жертв лондонского теракта

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная Саудовской Аравии Сборная Австралии
Сегодня, 16:21
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30
(6)
№30 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 18:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Цитата: Академия
Я мусульманин.

Ну, всё ясно. Общение окончено. Иди бомбу собирай или киньжаль свой точи, не знаю, каким образом ты убивать больше любишь.

Что за рассизм, у меня друг мусульманин, и представь себе, осуждающий террористов. Нельзя всех сгребать под одну гребенку
Регистрация: 13.02.2017
№29 Написал: Академия (Сегодня, 17:49) #
  • +1
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online

Цитата: Болельщик812
Если мула пропоет им другую песенку, то они все до одного достанут ножи и пойдут резать. У кого ножичка нет - бомбу соберут.


Мулла ни когда такого не скажет. Но наверно вы это допускаете)))
Регистрация: 20.06.2016
№28 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:49) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Болельщик812
Громко что-то лопочут на своем мерзком диалекте и громко ржут. С ножами. На улице. Дети рядом ходят.

Так хуле стоишь и ***шь? Отними ножи. Али зассал, говорливый экибастуз?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№27 Написал: Академия (Сегодня, 17:48) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Болельщик812
Бывал я в этих республиках. Нет, при мне ничего не собирали, но в гаражах, под покровом ночи - допускаю.


не важно, что не видел. главное обвинить
Регистрация: 20.06.2016
№26 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:47) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кузбасс
Нет никакого умеренного ислама,а вот умеренные мусульмане действительно есть.Это те кто недостаточно читал бредни безумного араба

точнее не скажешь


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№25 Написал: Академия (Сегодня, 17:44) #
  • +3
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online

Цитата: Болельщик812
Цитата: Академия
они сейчас все собирают бомбы и точат кинжалы, и думают как же они любят убивать

Бывал я в этих республиках. Нет, при мне ничего не собирали, но в гаражах, под покровом ночи - допускаю. Дело в том, что днем у них с башен начинает петь мула свою отвратительную песню, и они все как один достают коврики для долбежки головой об пол и начинают тереть свои коричневые рыла. Это, кстати, о зомбированности. Если мула пропоет им другую песенку, то они все до одного достанут ножи и пойдут резать. У кого ножичка нет - бомбу соберут.

Вот, пожалуйста, стою сейчас недалеко от "Петровича". Напротив - чернозадовская забегаловка с чебуреками и хычинами. У входа стоит компашка выходцев из южных республик. У двоих в руках ножи. Громко что-то лопочут на своем мерзком диалекте и громко ржут. С ножами. На улице. Дети рядом ходят.


Опять не оправдываю, но судя по сказанному, простой вопрос ты нож в руках не держишь вообще? не смеешься в общественных местах? а когда дети проходят, каждый раз на них обращаешь внимание или когда кто то занят тем что тебе не нравиться? И не надо ставить в один ряд поступок человека с его национальностью и религией. это все разные вещи. Если ты смотришь на человека и его поступки, и делаешь вывод о его национальности и и религии, уверяю глубоко ошибаешься
Регистрация: 20.06.2016
№24 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:35) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А англосаксы скорбят по жертвам терактов вне Европы?Для этих ...есть люди и прочая фауна.
Регистрация: 9.08.2015
№23 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (2)

Трамп рулит!
Регистрация: 11.04.2016
№22 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 17:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
какие алаходрочеры????есть рабы аллаха,стоящие перед ним на коленях 5 раз в день ,по заветам араба-педофила.
Нет никакого умеренного ислама,а вот умеренные мусульмане действительно есть.Это те кто недостаточно читал бредни безумного араба и потому не собирают бомбы и не точат ножи.Но давайте продолжим строит в РФ духовность, параллельно смеясь над европой что напустила к себе арабов(наши-то узбекские и таджикские евразийские братушки что устроили у себя геноцид русских и татар,совсем другое дело) ....и теракты придут в каждый дом.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№21 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
они сейчас все собирают бомбы и точат кинжалы, и думают как же они любят убивать

Бывал я в этих республиках. Нет, при мне ничего не собирали, но в гаражах, под покровом ночи - допускаю. Дело в том, что днем у них с башен начинает петь мула свою отвратительную песню, и они все как один достают коврики для долбежки головой об пол и начинают тереть свои коричневые рыла. Это, кстати, о зомбированности. Если мула пропоет им другую песенку, то они все до одного достанут ножи и пойдут резать. У кого ножичка нет - бомбу соберут.

Вот, пожалуйста, стою сейчас недалеко от "Петровича". Напротив - чернозадовская забегаловка с чебуреками и хычинами. У входа стоит компашка выходцев из южных республик. У двоих в руках ножи. Громко что-то лопочут на своем мерзком диалекте и громко ржут. С ножами. На улице. Дети рядом ходят.
Регистрация: 13.08.2015
№20 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это братишки САСШ в регионе им можно все что угодно


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№19 Написал: Академия (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Болельщик812
Цитата: Академия
Я мусульманин.

Ну, всё ясно. Общение окончено. Иди бомбу собирай или киньжаль свой точи, не знаю, каким образом ты убивать больше любишь.


В России живут миллионы мусульман, по твоей логике они сейчас все собирают бомбы и точат кинжалы, и думают как же они любят убивать. Наверно зомбированность она такая и есть.
Регистрация: 20.06.2016
№18 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:12) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
Я мусульманин.

Ну, всё ясно. Общение окончено. Иди бомбу собирай или киньжаль свой точи, не знаю, каким образом ты убивать больше любишь.
Регистрация: 13.08.2015
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 17:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
А с чего вдруг он они должны чтить их?каждую неделю происходят теракты и гибнет куча мирного населения,но всему остальному миру плевать


Странно, всем плевать, а они всё происходят и происходят. Может кто-то с кем-то - дебилы?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№16 Написал: Академия (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Болельщик812
Цитата: Академия
Болельщик812,

Что за привычка оскорблять? самоутвердиться решил через кнопки? Вся твоя цивилизованность в оскорблении?

Кого я уже оскорбил-то? Не могу назвать убийц убийцами?
Это тоже нетолерантно?


аллаходрочерах, мухамедопоклонников не твои слова. Я мусульманин.
Регистрация: 20.06.2016
№15 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
Болельщик812,

Аллах это Бог, напиши попробуй соединив с "дрочером"

Богодрочеры. Аллаходрочеры. Как еще написать?
Ты из этих, что ли, из бородатых?
Регистрация: 13.08.2015
№14 Написал: Академия (Сегодня, 17:08) #
  • 0
  •  (4)
online

Болельщик812,

Аллах это Бог, напиши попробуй соединив с "дрочером"
Регистрация: 20.06.2016
№13 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
Болельщик812,

Что за привычка оскорблять? самоутвердиться решил через кнопки? Вся твоя цивилизованность в оскорблении?

Кого я уже оскорбил-то? Не могу назвать убийц убийцами?
Это тоже нетолерантно?
Регистрация: 13.08.2015
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:06) #
  • +5
  •  (7)

Так xyли - если сами все устроили. Если скорбить, то по своим - по бородатым.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Академия (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (5)
online

Болельщик812,

Что за привычка оскорблять? самоутвердиться решил через кнопки? Вся твоя цивилизованность в оскорблении?
Регистрация: 20.06.2016
№10 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoboGeo
в любом случае это некрасиво

Да это просто *издец, как некрасиво!
В открытую и наглую нам говорят: "Чо? Вы снова грустите, что мы убиваем вас и ваших детей? А нам вот весело, мы мячик катаем".
Регистрация: 13.08.2015
№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
в любом случае это некрасиво
Регистрация: 31.05.2016
№8 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
Болельщик812,

Ну да это же мусульмани пришли в христианские страны и развязали там войну. Я не оправдываю терроризм, но вот представь, у тебя убили семью, братьев, сестер, близких... остался без страны, дома, бизнеса, денег на проживание... Ты знаешь кто виноват. Утрешься сядешь в углу и будешь кричать нет терроризму? Все отчасти виноваты, только крайними делают мусульман

Во-первых, о христианах я ничего не говорил (по мне, такая же секта, но мирная, чего не скажешь об аллаходрочерах), а во-вторых, я что-то пропустил? Неуж-то представители какой-либо цивилизованной страны вторглись на территорию мухамедопоклонников и стали вырезать мирное (такое вообще бывает?) мусульманское население, выкрикивая что-то вроде: "Иисус превыше всего!", "Смерть не подставляющим левую щеку!"?
Все войны внутри исламских (читай "террористических") стран, в которые потом требовалось вмешательство извне, начинались с местных восстаний и прочих дикарских вакханалий.
Им просто нравится убивать и воевать.
Регистрация: 13.08.2015
№7 Написал: Академия (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (7)
online

Болельщик812,

Ну да это же мусульмани пришли в христианские страны и развязали там войну. Я не оправдываю терроризм, но вот представь, у тебя убили семью, братьев, сестер, близких... остался без страны, дома, бизнеса, денег на проживание... Ты знаешь кто виноват. Утрешься сядешь в углу и будешь кричать нет терроризму? Все отчасти виноваты, только крайними делают мусульман

Цитата: Болельщик812
Сами дикари себя к этому и привели. И пускай бы себе горели и сидели без дома в своих мусульманских странах, но беда в том, что они хотят воевать и с цивилизованным миром.


ну вот, дикари. сразу понятно, что ты про мусульман ни чего не знаешь. Да ни кто ни с кем воевать не хочет. Ирак хотел? Афганистан? Ливия? сейчас Сирия? на кого они нападали?
Регистрация: 20.06.2016
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
Болельщик812,

ну ты даешь, а то что многие мусульманские страны сейчас горят, миллионы семей без дома, миллионы убиты

Сами дикари себя к этому и привели. И пускай бы себе горели и сидели без дома в своих мусульманских странах, но беда в том, что они хотят воевать и с цивилизованным миром.
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: Академия (Сегодня, 16:39) #
  • +2
  •  (6)
online

Болельщик812,

ну ты даешь, а то что многие мусульманские страны сейчас горят, миллионы семей без дома, миллионы убиты
Регистрация: 20.06.2016
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:31) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Война между мусульманами и цивилизованным миром давно развязана. Только вот одна сторона во всю воюет, убивает и т.д., а вторая сторона говорит о толерантности и устраивает минуты молчания.
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
А с чего вдруг он они должны чтить их?каждую неделю происходят теракты и гибнет куча мирного населения,но всему остальному миру плевать
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Саудовская Аравия должна быть снята с турнира. Такое нельзя прощать- пожизненная дисквалификация.

Цитата: Sewer 79
покуй террористам на англосаксов, пособников терроризма.

при официальной минуте молчания выглядит конечно диковато

Мирча Луческу может вернуться в "Зенит"
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (7)

покуй террористам на англосаксов, пособников терроризма.

при официальной минуте молчания выглядит конечно диковато


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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