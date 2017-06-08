Игроки сборной Саудовской Аравии не почтили память жертв лондонского теракта

Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали выстраиваться в ряд во время минуты молчания, которая была объявлена перед выездным отборочным матчем чемпионата мира — 2018 с командой Австралии. Минута молчания была объявлена в честь жертв теракта, который недавно произошёл в Лондоне.Серия нападений в столице Великобритании началась вечером 3 июня. Сначала стало известно, что микроавтобус в центре города наехал на людей на мосту. Позже появились сообщения, что примерно в это же время неподалёку от моста трое мужчин с ножами напали на оживлённый район, где люди отдыхали в заведениях. По данным полиции, в результате терактов погибли семь человек, ещё 48 получили ранения.В итоге встреча завершилась победой сборной Австралии со счётом 3:2.