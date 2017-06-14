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Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Сборная Камеруна прибыла в Москву
Футболисты и тренерский штаб сборной Камеруна прибыли в Россию для участия в Кубке конфедераций, сообщает ТАСС. Самолет с командой приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево.
Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии.
Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии.
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