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Сборная Камеруна прибыла в Москву

Футболисты и тренерский штаб сборной Камеруна прибыли в Россию для участия в Кубке конфедераций, сообщает ТАСС. Самолет с командой приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево.

Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии.
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 21:19
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