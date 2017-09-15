Около миллиона иностранных туристов могут приехать на ЧМ-2018

ЧМ-2018 могут посетить порядка миллиона иностранных туристов, сообщил генеральный директор компании по въездному туризму ООО "Интурист" Леонид Мармер."Если раньше называлась цифра до 2 млн, сейчас говорят об 1 млн иностранных прибытий при максимальном заполнении стадионов на период чемпионата мира по футболу", — сказал Мармер.Он отметил, что такие крупные мероприятия нуждаются в позиционировании и продвижении с точки зрения туризма."К сожалению, в туристическом плане Кубок Конфедераций не выстрелил так, как это ожидалось. У нас научились делать спортивные мероприятия международного уровня, но пока мы не умеем притягивать болельщиков в туризм. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах, и важно, чтобы приехали не только болельщики, но и их семьи. Чтобы они посмотрели не только матчи, но и посмотрели российские города как туристы", — пояснил эксперт.