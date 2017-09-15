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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Около миллиона иностранных туристов могут приехать на ЧМ-2018
ЧМ-2018 могут посетить порядка миллиона иностранных туристов, сообщил генеральный директор компании по въездному туризму ООО "Интурист" Леонид Мармер.
"Если раньше называлась цифра до 2 млн, сейчас говорят об 1 млн иностранных прибытий при максимальном заполнении стадионов на период чемпионата мира по футболу", — сказал Мармер.
Он отметил, что такие крупные мероприятия нуждаются в позиционировании и продвижении с точки зрения туризма.
"К сожалению, в туристическом плане Кубок Конфедераций не выстрелил так, как это ожидалось. У нас научились делать спортивные мероприятия международного уровня, но пока мы не умеем притягивать болельщиков в туризм. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах, и важно, чтобы приехали не только болельщики, но и их семьи. Чтобы они посмотрели не только матчи, но и посмотрели российские города как туристы", — пояснил эксперт.
"Интерфакс"
"Если раньше называлась цифра до 2 млн, сейчас говорят об 1 млн иностранных прибытий при максимальном заполнении стадионов на период чемпионата мира по футболу", — сказал Мармер.
Он отметил, что такие крупные мероприятия нуждаются в позиционировании и продвижении с точки зрения туризма.
"К сожалению, в туристическом плане Кубок Конфедераций не выстрелил так, как это ожидалось. У нас научились делать спортивные мероприятия международного уровня, но пока мы не умеем притягивать болельщиков в туризм. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах, и важно, чтобы приехали не только болельщики, но и их семьи. Чтобы они посмотрели не только матчи, но и посмотрели российские города как туристы", — пояснил эксперт.
"Интерфакс"
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