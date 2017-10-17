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Строительство стадионов чемпионата мира входит в завершающую стадию

Строительство стадионов чемпионата мира входит в завершающую стадию, объекты должны быть сданы к концу декабря текущего года. Об этом заявил во вторник в Калининграде на выездном заседании рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Возведение спортивных арен [ЧМ-2018], включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года", - приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу слова Ставицкого.

Рабочая группа создана по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ее цель, как отметил Ставицкий, скоординировать деятельность всех участников строительного процесса.
Сегодня, 22:19
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