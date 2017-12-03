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Во время ЧМ-2018 в Москве может пройти чемпионат мира среди болельщиков

Турнир среди болельщиков из 32 стран может быть организован в Москве во время проведения ЧМ-2018, сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

"Чемпионат мира в России уникален за счет того, что государство создает максимальные преференции для болельщиков - бесплатные поезда, безвизовый въезд, бесплатный общественный транспорт. Такого нигде не было. Кроме того, я надеюсь, он станет уникальным еще и потому, что мы собираемся реализовать несколько проектов. Первый - чемпионат мира среди болельщиков.

Это турнир, который пройдет с 30 июня по 1 июля в Москве, где мы собираемся собрать 32 сборные каждой страны и выявить лучшую команду среди болельщиков. Это футбольный праздник, в котором главное не результат, а участие. Сейчас все находится в работе, регламент утверждается Российским футбольным союзом, с которым этот проект и делается", - цитирует Латыпова ТАСС.
Сегодня, 00:18
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